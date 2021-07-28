"По условиям посольства Венгрии, прием документов возможен с сертификатом о прививке любой российской вакциной. Нужно распечатать документ о полной вакцинации с портала госуслуг с QR-кодом и приложить его к комплекту документов", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в колл-центре визового центра VFS Global.

Там напомнили, что со 2 августа можно подать заявление на визу по всем целям поездок.

В настоящее время в России зарегистрированы три двухкомпонентных вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентный препарат "Спутник Лайт".

С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против коронавируса. Граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР-тестов), при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации.

Туристам без прививки потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Также придется пройти десятидневный карантин, который можно завершить досрочно, если тесты, сделанные во время самоизоляции, будут отрицательными.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют "Аэрофлот" и Wizz Air.