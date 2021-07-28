Проект получил название "Графский поезд" и приурочен к 155-летию ЮВЖД.

Поезд будет ходить один раз в неделю по субботам.

Сначала пассажиров доставят на станцию Графская в оформленном в стилистике 19 века вагоне. После замены локомотива путешествие продолжится под управлением паровоза серии Л до станции Рамонь. Затем планируется перевозка участников поездки автобусом со станции в дворцовый комплекс Ольденбургских. Общая продолжительность поездки составит около 10 часов.

На станциях "Графская" и "Рамонь" для пассажиров организуют выставочные экспозиции, посвященные истории ЮВЖД.