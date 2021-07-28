"Как следует из статистики продаж крупнейших туроператоров по внутреннему туризму, июнь 2021 оказался для Краснодарского края рекордным по объемам организованного турпотока. Допандемийные показатели бронирований были превышены в среднем на 85%. Такой результат связан с отсутствием ограничений по коронавирусу, программой кешбэка на туры по России, отсутствием конкуренции с массовыми зарубежными направлениями", — сообщает АТОР.

По данным туроператоров, в июле ситуация стала хуже, так как в регионе ввели требование о заселении в отели только с прививкой, справкой о наличии антител либо ПЦР-тестом. При этом объем бронирований все равно оставался выше допандемийного уровня на 15-20%.

С 1 августа, в соответствии с требованиями властей региона, отельеры будут принимать туристов только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенной болезни, а с ПЦР-тестом – лишь в случае, если они обязуются сделать прививку в трехдневный срок после заселения.

"Ограничения, введенные для невакцинированных туристов в Краснодарском крае с 1 августа, привели к существенному падению объемов бронирований отелей курортов Кубани у туроператоров. Расчеты властей Краснодарского края на то, что туристы будут готовы сделать прививку ради отдыха на курортах, не оправдались", — сообщает ассоциация.

По ее информации, части дорогих отелей удалось сохранить ранее сделанные бронирования, но средний и бюджетный сегмент, в котором глубина продаж существенно меньше, серьезно просели.

"Аннуляции туров на август у туроператоров приобрели устойчивый характер, а количество бронирований, которые делаются в основном в июле, просело в разы. Многие туристы предпочитали снять бронь без штрафов и либо забронировать проживание в частном секторе, где сертификаты вакцинации не проверяют, либо поменять регион отдыха, например, на Крым, в котором не вводили подобные ограничения. У ведущих туроператоров объем бронирований туров в Краснодарский край в августе 2021 года по сравнению с тем же месяцем 2019 сократился на 15-34%", — сообщает АТОР.

В ассоциации добавили, что объем бронирований туров на осень пока также ниже уровня 2019 года на 27-46%. При этом больше всего падение продаж затронуло отели бюджетного и среднего сегмента. По прогнозам АТОР, в августе и сентябре Краснодарский край не досчитается как минимум 30% бронирований.

"Это, по минимально возможным оценкам, не менее 1,6 млн туристов. Около половины этих туристов заберут зарубежные направления – в первую очередь, Турция, а также Египет, если туда разрешат чартерные рейсы. Вторая половина либо вообще откажется от отпуска, либо выберет частный сектор, где справки о вакцинации не требуют", — прогнозирует ассоциация.

В Краснодарском крае за последние сутки зафиксирован 261 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено более 58 тыс. заболевших, умерли 4107 человек.