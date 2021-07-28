"Туристический сезон этого года сильно отличается от туристического сезона прошлого года. Тем не менее, мы отмечаем, что количество внутренних туристов снизилось незначительно", — сказал Зельдич, добавив, что гости из регионов России по-прежнему посещают ВДНХ.

Коммерческий директор выставки отметил, что на территории ВДНХ действуют ограничения в отношении посещения музеев организованными группами туристов. Зельдич выразил надежду, что осенью ситуация изменится.

Также собеседник отметил, что в условиях сложной эпидситуации на выставке стало больше москвичей, гуляющих на открытом воздухе.