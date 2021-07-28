"29 июля — 2 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", — говорится в пресс-релизе.

Дежурный синоптик крымского гидрометцентра уточнил "Интерфаксу", что температура воздуха днем достигнет по Крыму 37°С до конца июля, до 38°С — в начале августа.

"Среднесуточная температура по Симферополю — больше 27°С", — отметил собеседник агентства.

Спасатели советуют жителям полуострова и туристам пить больше воды, находиться в тени, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы.

Жара в регионе установилась за счет влияния воздушных масс тропических широт.

В Крыму с конца мая почти ежедневно шли сильные ливни, объявлялись штормовые предупреждения, ущерб от стихии составил 10 млрд рублей. В июне-июле два человека погибли, один пропал без вести, 58 получили легкие травмы, были подтоплены несколько сотен домов, разрушены мосты и дороги. Аномально жаркая погода наблюдалась в Крыму 16-20 июля. Установлены несколько рекордов потребления электроэнергии.