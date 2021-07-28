"Закрывать природный парк не будут. Речь идет только об ограничениях. Запрета на посещение обустроенных туристических троп нет", — уточнили "Интерфаксу" в Минэкологии края.

Кроме того, министерство направило в природный парк дополнительные группы охотинспекторов. Помогать дежурным группам будут и местные охотники, и работники парка. Они будут следить за безопасностью туристов, отдыхающих на заповедной территории.

Специалисты будут контролировать экотропы парка: озеро Светлое, визит-центр — Висячий камень — озеро Художников — озеро Светлое, Каменный город, а также туристические маршруты: озеро Светлое — пик Птица, урочище Тушканчик — водопад Мраморный.

Усиление инспекторского состава на территории природного парка связано с периодом миграции медведей и фиксацией хищников на туристических маршрутах. В Ермаковском районе сейчас работает комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Мы настоятельно рекомендуем туристам придерживаться установленных правил. Не планировать пешие прогулки в глухие и отдаленные уголки парка. В настоящее время инспекторский состав переведен на усиленный режим работы. Они будут патрулировать основные маршруты, чтобы обеспечить безопасность и комфортное пребывание для туристов, которые отдыхают или планируют свой визит в парк", — цитирует пресс-служба руководителя дирекции природного парка "Ергаки" Игоря Грязина.

Как сообщалось, из-за второго нападения медведя на человека со смертельным исходом руководство природного парка обратилось с письменным запросом в Минэкологии края, к главам Ермаковского и Каратузского районов, на чьих территориях расположен парк, с предложением о принятии мер для полного закрытия территории природного парка для посещения (за исключением посещения территории турбаз), либо ограничении территории для занятия пешеходным туризмом (за исключением популярных туристских маршрутов по экотропам парка) на период с даты принятия решения до 1 ноября 2021 года, когда установится устойчивый снежный покров.