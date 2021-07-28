"Мы готовы предложить своим клиентам туры в страну на базе регулярных рейсов, когда билеты на них появятся в свободной продаже. Ставить свою полетную программу на курорты Доминиканы пока не планируем. Делать прогнозы относительно цен на пакетные предложения на направлении сейчас достаточно сложно", — рассказала директор по маркетингу туроператора TEZ Tour Россия Елена Якимова.

По ее словам, у Доминиканы сейчас есть серьезный конкурент – Куба. Страна испытывает определенные сложности с загрузкой, поэтому на рынке можно найти туры с ближайшими вылетами за приемлемые деньги.

"В случае, если популярные азиатские направления так и не откроются в предстоящем зимнем сезоне для россиян, то с высокой долей вероятности при текущих объемах заявленной авиаперевозки страны Карибского бассейна окажутся очень востребованными у соотечественников. Тогда продажи туров в Доминикану будут зависеть в целом от спроса на основные страны в этом регионе", — пояснила Якимова.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора Anex Tour добавили, что Доминикана до пандемии была одним из самых популярных направлений отдыха за счет доступной цены и большой чартерной программы.

"Мы ожидаем всплеска спроса на Доминикану после запуска чартерных программ. Как только появится более детальная информация по открытию направления, по полетной программе, то мы в кратчайшие сроки сможем запустить продажу туров на курорты республики. На данный момент ждем более детальной информации", — сообщили в компании.

Там напомнили, что до пандемии у Anex Tour была большая чартерная программа в Доминикану – рейсы выполнялись семь раз в неделю в сезон и пять раз в неделю в межсезонье.

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа. Оперштаб РФ разрешил выполнять три рейса в неделю из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плата.

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Заявление на оформление электронного билета, а также инструкция по его заполнению, доступны на русском языке.

Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводит выборочное тестирование на COVID-19. В случае положительного результата гражданин направляется на изоляцию в аккредитованные Минздравом объекты размещения.