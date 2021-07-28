Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), говорится в сообщении.

По предварительным данным, в июле в детском оздоровительном лагере "Манжерок", расположенном в селе Озерное Майминского района Республики Алтай, находилось 127 детей и 27 работников. 24 июля к врачу-педиатру районной больницы обратился ребенок с температурой, рвотой и головной болью. По результатам медицинского исследования у него был выявлен COVID-19.

Специалисты Роспотребнадзора обследовали других детей и работников лагеря, в результате у 24 детей и трех вожатых лагеря подтвердился COVID-19.

Все заболевшие дети и работники лагеря направлены для лечения в медицинские организации по месту жительства. Деятельность лагеря приостановлена, все дети переданы родителям, в строениях лагеря и на всей его территории проведена дезинфекция.

В ходе проведенной по факту происшествия проверки установлен ряд нарушений, которые могли способствовать распространению инфекции, отмечается в пресс-релизе.

В рамках уголовного дела следователи проверяют условия размещения детей, вопросы организации качества питания, оказания им необходимой медицинской помощи, допрашивают должностных лиц и других работников, медиков и сотрудников Роспотребнадзора.