"Госсовет Татарстана внес поправки в Земельный кодекс республики. С этого момента устанавливается возможность предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением президента Татарстана для размещения объектов отдыха и рекреации в сфере экологического туризма", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к числу таких объектов отнесены глэмпинги, гостиницы, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, турбазы, кемпинги, стационарные или палаточные лагеря, туристские парки, горнолыжные комплексы, учебно-туристические тропы и трассы.

"Внесение данных изменений ускорит процесс запуска проектов экологического туризма, будет способствовать развитию инфраструктуры и материально-технической базы территорий муниципальных районов, привлечению дополнительного туристского потока, положительному экономическому эффекту для развития республики", — цитирует агентство слова председателя Госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова.

Эти изменения позволят упростить процедуру предоставления земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, частным инвесторам, говорится в релизе.