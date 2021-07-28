В озере Светлое утонул 27-летний альпинист из Красноярска Максим Соколов. Трагедия произошла еще 22 июля, однако о случившемся стало известно только в среду. Тело обнаружили неподалеку от лагеря, где остановилась его группа.

Погибший имел 2-й разряд по альпинизму и работал экскурсоводом музея.

За сегодняшний день это второе сообщение о несчастном случае в природном парке. В среду также стало известно о нападении медведя на четырех московских туристов. Хищник набросился на одного из них, остальным удалось убежать. Ранее в ГУ МВД по краю сообщили, что пострадавший пока не найден.

Следственное управление СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия проводит проверку случившегося. Ведомство оценит действия руководства природного парка "Ергаки", допустивших пребывание туристов в лесу, так как на территории парка в прошлом месяце уже произошел смертельный случай нападения медведя на подростка.