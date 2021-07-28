Лоукостер свяжет регионы РФ, уточнила Филева. Он будет летать на Airbus A320neo на 186 кресел. Самолеты уже законтрактованы.

К 2024 году, как ожидается, в парке компании будет 24 самолета, пассажиропоток к этому времени, как ожидается, превысит 7 млн человек.

Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 2,5-3 млрд руб., уточнила Филева. Привлекать финансового партнера или брать кредит под проект, по ее словам, не планируется. Окупить инвестиции S7 рассчитывает за 4 года.

S7 — крупнейшая в РФ частная авиационная группа, включает пассажирскую авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. На конец прошлого года Филев владел 49,9% акций в ЗАО "Группа компаний С7", по 25,03% было у его дочерей: Татьяны и Марии.