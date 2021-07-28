Изначально планировалось, что локдаун в штате будет длиться до 31 июля. Сейчас власти продлили его до 28 августа.

"По тому, как росло число случаев в последние дни, было вполне очевидно, что для нас будет невозможно отменить локдаун тогда, когда мы планировали это сделать", — заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, комментируя ситуацию в Сиднее и прилегающих районах.

Власти объявили, что за последние сутки было выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом в Сиднее и его окрестностях.

Жесткий локдаун действует в самом Сиднее и его пригородах: они значатся как районы с "высоким риском" заражения COVID-19. Жители этих районов могут покидать их только по работе, если их профессия есть в списке, опубликованном правительством штата.

Люди, которые живут одни, смогут выбрать человека, который периодически сможет их навещать, но этот человек должен быть жителем того же района местного самоуправления.

Посещать магазины разрешено только в том случае, если они находятся менее чем в 10 км от дома.

Старшеклассники, которые проживают в районах с повышенным риском, начнут делать вакцины, после чего они смогут вернуться с дистанционного обучения в школы начиная с 16 августа.

Жители Сиднея, застрявшие в изоляции без работы, будут получать материальную компенсацию.

За весь период пандемии в Австралии было зафиксировано более 33 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 900 смертей от заболевания.