"Сейчас идет очередной этап программы туристического кешбэка. Напомню, что туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. По правилам программы туристу удобно автоматически на карточку возвращается до 20% от стоимости поездки", — сказала журналистам в среду глава ведомства Зарина Догузова.

Она напомнила, что текущее окно продаж завершается 31 июля.

"При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбеком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом у туристов есть еще целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень", — добавила Догузова.

Глава Ростуризма подчеркнула, что осенью можно отправляться в экскурсионные поездки по России, в том числе в Казань, Нижний Новгород, Самару, в Москву, Санкт-Петербург. Доступен и активный отдых на Алтае, в Сибири, Урале, а также оздоровительный в санаториях по всей стране.

Всего, по данным Ростуризма, за время действия программы с прошлого года ей воспользовалось более двух миллионов человек, которые купили туров и проживания на общую сумму около 35,5 млрд рублей. Туристам при этом автоматически вернулось около 6,7 млрд рублей.

Приобрести туры с кешбэком можно на сайте мирпутешествий.рф. По условиям акции, оплатить их можно только картой "Мир" в онлайне, на ту же карту происходит возврат денег.