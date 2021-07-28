"Дагестан активно развивает экстремальный туризм. Например, в Докузпаринском районе республики прошел уже ставший ежегодным фестиваль экстремальных видов туризма "Ярыдаг", участие в котором приняли команды из различных регионов страны. Республика эти соревнования проводит в седьмой раз", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году не все регионы смогли принять участие в состязаниях из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Фото: Devturizm.e-dag.ru

Посетивший фестиваль глава Минтуризма республики Эмин Мерданов подчеркнул, что республика готова оказать поддержку проектам в сфере экстремального туризма.

"Фестиваль "Ярыдаг" способствует пропаганде активного образа жизни и развитию экстремальных видов туризма и спорта в Дагестане. Учитывая это, мы постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы эта сфера туризма развивалась и дальше", — заявил он.