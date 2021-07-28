"В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц КГБУ "Дирекция природного парка "Ергаки", допустивших пребывание туристов в лесном массиве при наличии сведений о ранее произошедших случаях нападения хищных животных на людей", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, егеря, сотрудники МЧС. Вылет вертолета осложняется сложными погодными условиями в зоне происшествия.

Как сообщалось, инцидент произошел утром 27 июля в природном парке "Ергаки" в районе Девяти озер хребта Араданский. Группа туристов в составе четырех человек из Москвы остановилась там на ночлег, при сборе палаточного лагеря на одного из них напал медведь. Предположительно, мужчина погиб, его тело пока не найдено. Трем другим участникам группы удалось убежать.