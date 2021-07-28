"На новом портале уже представлено более 350 достопримечательностей. Это музеи, старинные усадьбы, храмы и памятники. Там же можно найти раздел с онлайн-экскурсиями и виртуальными прогулками по городу, ознакомиться с гастрономическими точками Москвы", — приводит слова Сергуниной столичный комитет по туризму.

Вице-мэр пояснила, что ресурс объединил медиаплатформу #Москвастобой и официальный туристический портал Discover.moscow. Ожидается, что такая интеграция позволит сократить для пользователя время поиска информации.

Портал включает несколько разделов. Например, во вкладке "Лучшее" представлены подборки и рекомендации мест и событий. В "Гиде #Москвастобой" будут публиковать онлайн-программы, в том числе видеоэкскурсии и аудиоподкасты.

Информация на портале доступна на трех языках -русском, английском и китайском.