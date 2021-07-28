"Нападение произошло утром 27 июля в районе 9 озер хребта Араданский на группу туристов из 4 человек, совершавших спортивный категорийный поход. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

В ГУ МВД по краю "Интерфаксу" рассказали, факт нападения медведя на человека зарегистрирован официально. Погибший мужчина является жителем Москвы. Остальным трем туристам удалось убежать. В настоящее время на место происшествия выдвигается группа спасателей, полицейские, охотоведы и работники парка.

"Тело не найдено, поэтому факт гибели человека пока нельзя считать подтвержденным. Назначена проверка", — уточнили агентству в пресс-службе ведомства.

В нацпарке "Интерфаксу" сообщили, что на территории Араданского хребта дирекция парка не осуществляет регулирование численности медведей в связи с отсутствием сил и средств.

Также руководство природного парка обратилось с письменным запросом в Минэкологии и края, к главам Ермаковского и Каратузского районов, на чьих территориях расположен парк, с предложением о принятии мер для полного закрытия территории природного парка для посещения (за исключением посещения территории турбаз), либо ограничении территории для занятия пешеходным туризмом (за исключением популярных туристских маршрутов по экотропам парка: экотропа Визит-центр-Висячий камень; экотропа на озеро Светлое; экотропа Каменный город; туристические маршруты: озеро Светлое-пик Птица, урочище Тушканчик-водопад Мраморный) на период с даты принятия решения до 1 ноября 2021 года (установки устойчивого снежного покрова).

Туристам рекомендуют отложить свою поездку в природный парк до принятия официального решения по закрытию или ограничению посещения парка.