«Оперштаб с 9 августа разрешил выполнение 10 полетов в неделю из Москвы в Хургаду и Шарм-аль-Шейх. В среду межведомственная комиссия по допуску перевозчиков к выполнению международных рейсов должна назвать авиакомпанию, которой достанутся долгожданные рейсы. Наши источники в авиаотрасли утверждают, что это будет «Россия». Но пока у авиационных властей выбора нет. Поскольку перелеты разрешены регулярные, выполнять их может только назначенный перевозчик, а это как раз «Россия», — рассказала она.

По словам Тюриной, угроза «захвата» направления одной авиакомпанией, взбудоражила рынок, поскольку Египет всегда предлагали как минимум семь крупных туроператоров, а «Россия» эксклюзивно работает только с одним из них.

«Однако не исключено, что на этой неделе будет рассмотрен допуск второго назначенного перевозчика, поскольку со стороны Египта их два – EgyptAir и FlyEgypt. И вот тут важно, чтобы этот статус получила авиакомпания, которая будет лояльна не к одному единственному туроператору. Рынок ждет Египта, чтобы использовать еще одно массовое направление для выполнения обязательств по турам, перенесенным с 2020 года. До конца 2021 года, когда завершится предоставленная туроператорам отсрочка, остается всего пять месяцев, а долгов еще много. Кроме того, получается, что и текущие продажи популярного направления будут сконцентрированы в руках одного игрока», — сообщила эксперт.

По ее словам, у проблемы есть несколько вариантов решения. Например, под второго назначенного перевозчика оперштаб может расширить квоту рейсов и географию городов.

«Справедливо было бы поставить хотя бы по одному рейсу на каждый курорт из нескольких регионов и поручить их выполнение разным авиакомпаниям. Можно добавить к регулярным рейсам грузопассажирские. Росавиация не разрешает отправлять туристов такими рейсами в страны, с которыми не возобновлено регулярное авиасообщение. Но на уже открытых направлениях этим видом перевозки вполне можно пользоваться», — пояснила она.

Правительство с 9 августа разрешило возобновить полеты из российских аэропортов на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. На первом этапе будут выполняться только регулярные рейсы с частотой до пяти раз в неделю и только из Москвы. Решение об увеличении числа полетов будет принято по итогам визита в Египет российской делегации, которая проведет оценку эпидобстановки и мер безопасности, принимаемых в туротрасли, сообщали в правительственном оперштабе по борьбе с COVID-19. Визит начался во вторник.

Также во вторник стало известно, что девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в Хургаду и Шарм-аль-Шейх. Это "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind, AZUR air и "Якутия". "Аэрофлот" также запросил допуск к полетам из Москвы в Марса-Алам — курорт в 280 км от Хургады.