"Для реализации данной меры государственной поддержки потребуется выделение дополнительных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы на 2022-2024 годы в объеме 1,5 млрд рублей", — говорится в пояснительной записке к проекту. В частности, на 2022 год потребуется 300 млн рублей, на 2023 год — 500 млн рублей, на 2024 год — 700 млн рублей.

Как считают авторы документа, предоставление гранта "Агротуризм" приведет не только к росту числа занятых в малом и среднем предпринимательстве, но и к увеличению производства и реализации сельхозпродукциии.

Грант "Агротуризм" будет предоставляться заявителю в размере до 3 млн рублей (включительно) при направлении не менее 10% собственных средств от стоимости проекта по развитию сельского туризма на его реализацию. При размере гранта до 5 млн рублей собственные средства должны составлять не менее 15%, до 8 млн рублей — не менее 20%, до 10 млн рублей — не менее 25%.