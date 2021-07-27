Создание такого сервиса входит в план мероприятий первого этапа стратегии развития туризма до 2035 года, с копией которого ознакомился портал "Интерфакс-Туризм".

"Обеспечение повышения защиты интересов туристов и защиты российского рынка онлайн-бронирования, приобретения гостиничных услуг путем создания и запуска в эксплуатацию национального программного обеспечения для бронирования туристских услуг", — говорится в плане по реализации стратегии по развитию туризма.

Как результат этой работы должны быть обеспечены "создание и эксплуатация цифрового решения "Национальная система бронирования". НСБ представляет собой ИТ-платформу, обеспечивающую эффективное управление инвентарными, распределительными и дистрибутивный и процессами средств размещения на территории РФ".

В России уже существует "Национальная система бронирования", ее создателем и куратором является "Ростех" совместно со структурами частных владельцев аэропорта "Внуково". Она появилась в 2018 году после того, как правительство выпустило постановление, согласно которому все серверы систем бронирования авиабилетов российских авиакомпаний, используемые для внутренних авиаперевозок, должны находиться в России.

Однако источник в туристической отрасли сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что система, о которой идет речь в стратегии развития туризма, не имеет отношения к "Ростеху": предполагается разработка похожего сервиса, но только для отелей.

В свою очередь, в Ростуризме сообщили, что окончательно план еще не сформирован, над ним продолжается работа.

"План реализации стратегии развития туризма сейчас находится в активной стадии проработки. Финального документа на данный момент нет, он будет готов к концу лета. Национальный проект и стратегия, включая план реализации стратегии, будут синхронизированы как в части показателей, так и в части мероприятий", — пояснили в ведомстве порталу "Интерфакс-Туризм".

Между тем, в пресс-службе председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина отметили, что для индустрии гостеприимства включение информации об их гостинице в российскую базу бронирования позволит планировать бизнес-процессы, привлекать клиентов, разрабатывать программы лояльности.

"Отечественный̆ аналог Booking может быть вполне конкурентоспособен, если будет содержать больший̆ объем информации и учитывать российскую специфику. Зарубежный сервис взимает с отельеров достаточно высокий комиссионный сбор – от 12 до 17%. Для владельцев мини-гостиниц, гостевых домов и мини-отелей – это очень серьезные суммы. Отечественная платформа могла бы учитывать специфику и масштаб бизнеса в сфере гостеприимства именно в России и предложить предпринимателям более выгодные условия сотрудничества. В свою очередь это способствовало бы снижению стоимости туристского продукта", — сказал Пайкин, слова которого приводит его пресс-служба.

Некоторые российские отельеры и туроператоры давно уже выступают за создание крупной национальной системы бронирования и сокращение доли на рынке сервиса Booking.com, который, по разным оценкам, контролирует в России от 40 до 80% онлайн-бронирований объектов размещения.

В начале 2019 года предприниматели из общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на то, что Booking.com навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения. Ведомство проверило работу сервиса и вынесло ему предупреждение, потребовав исключить из соглашений с российскими компаниями, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен. Тогда же эксперты в гостиничной индустрии высказали предположение, что ужесточение требований к американскому сервису связано с желанием создать его отечественный аналог.