"Общий прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией с января по июль составил 117%", — сообщил министр в эфире телекомпании "Абаза-ТВ".

Бутба отметил, что в настоящее время на стационарном лечении в медучреждениях находятся 323 пациента, и абсолютное большинство пациентов зависит от подачи кислорода.

"У COVID-центров Абхазии максимальные нагрузки, а врачи работают в авральном режиме, практически не выходя из красных зон", — отметил министр.

Он подтвердил, что среди туристов, прибывших на отдых в Абхазию, есть заболевшие COVID-19. Они, по его словам, в большинстве случаев, предпочитают выезжать на лечение в Россию.

Вместе с тем, подчеркнул Бутба, в медучреждения Абхазии "принимаются все, кто нуждается в помощи, вне зависимости от гражданства".

Министр здравоохранения считает, что для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции необходимо полностью запретить проведение массовых мероприятий, ограничить работу рынков, ввести масочный режим на транспорте со штрафами за его несоблюдение, перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 60 лет.

Общее число заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 21 250 человек. Зарегистрировано 294 летальных случая. Выздоровели 16 990 человек.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что ведутся переговоры с российской стороной о поставке в республику второй партии вакцины "Спутник V".

Помимо этого, по его словам, по итогам переговоров с Россией в ближайшее время в республику будет направлен российский военный мобильный госпиталь на 150 койко-мест.