На внутренних линиях обслужено 8,87 млн человек, на международных — 2,5 млн.

В сравнении с первым полугодием 2020 г., когда перевозки были существенно ограничены из-за COVID-19, общий пассажиропоток "Шереметьево" вырос на 16%.

Самыми популярными зарубежными направлениями в январе-июне, по данным аэропорта, стали Стамбул, Мале, Дубай, Ереван и Анталья, федеральными — Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Екатеринбург и Краснодар. Основной объем пассажиропотока за этот период обеспечили "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, Pegas Fly, "Победа", Royal Flight и "Северсталь".

В июне "Шереметьево" обслужило почти 3 млн человек (-35% к июню 2019 г., в 4,9 раза больше, чем в июне 2020-го): внутренними рейсами отправлено 2,3 млн пассажиров, за рубеж — более 650 тыс.

Как сообщалось, пассажиропоток "Домодедово" в июне этого года составил 2,4 млн человек (-10% к июню 2019 г.; в 3,3 раза больше, чем в июне 2020-го). Третий аэропорт Московского авиаузла — "Внуково" — не отчитывался о перевозках за прошлый месяц.