"Сейчас в турецких отелях, ориентированных на отдых семей с детьми, быстро растет доля российского рынка. Как рассказал генеральный директор популярного отеля Otium Family Eco Club 5* Толга Кутбай, туристы из России составляют 32-33% от общего числа гостей. По его словам, этот показатель вырос с нуля практических мгновенно. Причем 90% клиентов отеля – это семьи с детьми, а среди россиян эта доля еще выше", — рассказали в АТОР.

В ассоциации отметили, что сезон 2021 года нетипичный для Турции – глубина продаж со всех рынков очень низкая.

"По данным отельеров, наибольшую активность в бронированиях проявляют россияне: как правило, средний срок от брони до заезда – 15 дней, следом за ними идут туристы из Германии, Украины, стран Восточной Европы. Вдвое по сравнению с допандемийными показателями, до 12%, выросла и доля внутренних туристов", — добавили в АТОР.

По данным ассоциации, турецкие отельеры намерены сохранить цены для российского рынка на уровне 2019 года, несмотря на инфляцию, издержки из-за ограничений, связанных с коронавирусом, вложения в реконструкцию объектов.

"И в отеле Otium Family Eco Club 5*, и в отеле Seven Seas Hotel Blue 5* цены остались на уровне 2019 года. Такая политика выбрана сетью OTI Hotels & Resorts, чтобы не потерять постоянных клиентов из России. Цены "держат" несмотря на возросшую на 25% по сравнению с 2019 годом себестоимость продуктов питания в Турции, а также удорожание процесса обслуживания гостей, связанного с мерами безопасности. Загрузка обоих отелей в июле составляет 75 и 90% соответственно", — сообщили в ассоциации.

Оба отеля входят в сеть OTI Hotels&Resort, которую на российском рынке продают туроператоры Coral Travel и Sunmar.

Авиасообщение с Турцией было ограничено с 15 апреля по 21 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране. В этот период туроператоры не могли организовывать чартерные программы и продавать путевки. С 22 июля рейсы возобновились в полном объеме.