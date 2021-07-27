В пресс-службе УГМК уточнили, что отель в Екатеринбурге стал первым в России отелем под брендом Hyatt Place.

В четырнадцатиэтажном здании находится 146 номеров, площадь отеля составляет 9,1 тыс. кв. м. Отель расположен в центральной части города рядом со стадионом "Екатеринбург Арена".

Изначально планировалось открыть отель к чемпионату мира по футболу 2018 года, но в итоге сроки были сдвинуты.

Первый гостиничный комплекс Hyatt был открыт в Екатеринбурге в 2009 году. Его владельцем является УГМК.

Гостиничная корпорация Hyatt (Hyatt Hotels Corporation) — одна из ведущих международных гостиничных сетей. Филиалы компании владеют, осуществляют оперативное руководство, в том числе и на условиях договора франшизы, отелями и курортами Hyatt следующих брендов: Hyatt, Park Hyatt, Andaz, Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt Place и HYATT house.

"Уральская горно-металлургическая компания" — один из крупнейших российских производителей катодной меди, цинка, свинца и проката цветных металлов. Основными владельцами УГМК являются Искандар Махмудов и Андрей Козицын. В состав УГМК входит более 40 предприятий в России и за рубежом.