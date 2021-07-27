Инициатор проекта — известный писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Презентуя новый культурный объект, он, в частности, отметил его уникальность: рязанский "Есенин Центр" стал первым в России примером воплощения подобных проектов, а идея была реализована всего за год.

"Новый "Есенин Центр" сочетает в себе работу музейного и творческого пространства, а также градозащитных мастерской и штаба, где активисты будут обсуждать насущные проблемы культуры, исторической городской среды и ее сохранения и возрождения", — отмечается в сообщении.

В настоящее время в одном из залов "Есенин Центра" размещены экспонаты из "Орловской коллекции", выкупленной Фондом Захара Прилепина в подарок городу и насчитывающей более 700 предметов, посвященных жизни и творчеству С.А. Есенина; в других помещениях разместились обновляемые экспозиции рязанских художников и творческих деятелей, создана обстановка для интерактивного и творческого отдыха.

В день открытия вниманию гостей свое творчество представили около 20-ти творческих резидентов — художники, писатели, музыканты, мастера декоративно-прикладного искусства.