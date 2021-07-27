Накануне об этом сообщили венгерские СМИ со ссылкой на главу МИДа страны.

"С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против коронавируса. Граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР тестов), при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации", — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Как напомнили в посольстве, заявления на визу можно подать по предварительной записи в визовых центрах VFS Global. Помимо обычных подтверждающих документов, к заявкам необходимо приложить свидетельство о вакцинации.

"Образцы принимаемых свидетельств будут опубликованы в ближайшее время", — добавили в дипмиссии.

В свою очередь, на сайте визового оператора сообщается, что заявления на визы в Венгрию начнут принимать со 2 августа. Там также пояснили, что к пакету документов можно приложить свидетельство о вакцинации от коронавируса, которое "можно выгрузить с портала госуслуг".

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение вакцины "Спутник V", а также закупала препарат у России.

Туристам без прививки потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Также придется пройти десятидневный карантин, который можно завершить досрочно, если тесты, сделанные во время самоизоляции, будут отрицательными.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют "Аэрофлот" и Wizz Air.