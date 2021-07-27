"В целом, за 6 месяцев этого года на Домбае и Архызе отдохнуло 966 тыс. человек. Это значительно превышает показатели двух последних лет. В частности, в прошлом году турпоток составил 635 тыс. человек, но это с учетом того, что в течение апреля, мая и июня курорты были закрыты из-за ограничений, связанных с эпидситуацией. За первое полугодие 2019 года курорты КЧР приняли 730 тыс. отдыхающих", — сказал сотрудник министерства.

Увеличению туристического потока способствует развитие горнолыжной и гостиничной инфраструктуры в республике. В частности, запланировано расширение емкости гостиничного фонда, открытие новых канатных дорог и горнолыжных трасс.

Как ожидается, в 2021 году курорты Карачаево-Черкесии посетят 1,7 млн человек. По мнению экспертов министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР, таких показателей регион сможет достигнуть в случае отсутствия ограничений в туристической сфере республики.