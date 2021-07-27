"Загрузка индустрии гостеприимства в июне-июле 2021 года составила 85%, однако в середине лета она значительно снизилась, до 65%. В настоящее время в Петербурге насчитывается 1186 классифицированных средств размещения с общим номерным фондом 47 тыс. комнат. До конца года мы планируем открыть еще от 3 до 5 отелей и увеличить общий номерной фонд более чем на 300 комнат", — рассказал он во время заседания правительства Санкт-Петербурга, посвященного подведению итогов государственной программы развития туризма в городе.

Как отметил Корнеев, приоритетной задачей для развития туриндустрии Петербурга является модернизация существующих и создание новых средств размещения разных категорий, в том числе и гостиниц средней ценовой категории 3-4*, а также сопутствующей туристской инфраструктуры.

По его словам, с учетом текущих изменений в посещаемости города, связанных с пандемией коронавируса, различными ограничениями и отсутствием иностранных туристов необходимо совершенствовать индустрию гостеприимства города и подготавливать ее к возвращению туристической активности.

Корнеев прогнозирует, что вернуться к нормальному образу жизни можно будет в 2022 году.

"Наш номерной фонд сейчас – один из самых лучших и разнообразных в стране, это наше конкурентное преимущество. Нам предстоит преодолеть пандемию, но в этом году из-за отсутствия иностранных туристов это не удастся. Конечно, надо поддерживать, и мы делаем проект по развитию гостиниц, доступных для туристов среднего бюджета. Также нам не хватает коливингов, популярных у молодежи", — пояснил он.

По мнению Корнеева, городу нужно еще не менее 10-15 гостиниц 3* и как минимум столько же объектов размещения молодежного формата, все их нужно построить в ближайшие два года.

Он также напомнил, что туристы, посетившие Петербург в 2020 году, потратили в городе около 109,7 млрд рублей, это втрое меньше, чем годом ранее. Между тем, путешественники в два раза увеличили среднее время пребывания в Петербурге – с 3,5 до 7 суток, а средний чек за время пребывания вырос до 37,7 тысяч рублей у обычного туриста, и до 142 тыс. рублей у делового.