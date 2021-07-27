Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат государственные служащие, работники сферы отдыха, общепита и торговли, работники коммунальных служб и бытовых услуг, работники транспорта, военнослужащие, журналисты, обучающиеся старше 18 лет, члены избирательных комиссий и наблюдатели.

Отмечается, что в республике зафиксирован рост заболеваемости среди тех, кто активно посещает общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны и т. д).

По данным властей, 72% заболевших — работающие граждане, 45% — пенсионеры, 27% — дети.

В постановлении также указано, что руководители организаций и предприниматели, действующие на территории Чечни, должны обеспечить двухэтапное вакцинирование 90% сотрудников до 25 августа текущего года.

По данным федерального оперативного штаба по COVID-19 за 26 июля, в Чечне за все время пандемии зафиксировано 15 тыс. 469 случаев заражения COVID-19, выздоровели 12 тыс. 891, умерли 293 человека.