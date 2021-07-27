"Нацпроект в большой степени готовности, есть рабочая группа на уровне федерального правительства, ее возглавляет зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, я вхожу в состав этой рабочей группы. Думаю, что эти решения будут приняты, ну, если не с недели на неделю, то в самое ближайшее время, в ближайшие месяцы. Проект всех документов подготовлен по принятию этого решения, и Алтайский край занимает там свое достойное место", — сказал Томенко.

По его словам, работа по цифровизации туристической отрасли в крае ведется давно, существует портал визиталтай.рф, работающий с 2013 года, появился новый портал о санаториях Алтая.

"Сегодня идет работа по доработке этих порталов, по их совершенствованию. У нас продолжается работа по наполнению туристского реестра Алтайского края, он будет содержать всю актуальную и достоверную информацию в хорошо структурированном виде для потребителей, для всей отрасли и будет доступен в онлайн-формате", — отметил Томенко.

В прошлом году, по словам губернатора, была проведена большая исследовательская работа, по результатам которой на основе имеющегося доступа к "большим данным" появился портрет туриста, путешествующего по Алтайскому краю в привязке к конкретным туристическим местам. Эти выводы, сказал Томенко, лягут в основу работы по информированию и привлечению новых туристов. Кроме этого, Алтайский край рассчитывает на свое присутствие на новом национальном туристическом портале.

"Сейчас готовится к принятию еще один национальный проект "Туризм. Индустрия. Гостеприимство". В рамках него подготовлено и проработано создание национального туристического портала, и мы со своей информацией со стороны региона должны будем туда органично вписаться", — сказал Томенко.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" вице-премьер министр РФ Дмитрий Чернышенко, национальный проект по развитию туризма позволит решить актуальные проблемы отрасли и сделать ее конкурентной по сравнению с отдыхом за рубежом. Он добавил, что проект "Туризм. Индустрия. Гостеприимство" занимается тем, чтобы развивать конкурентные преимущества внутреннего туризма в России, обустраивать инфраструктуру, чтобы "побороться" за тот объем средств, которые граждане тратят на отдых за рубежом.

"Правительство выделило первые три кластера, приоритетом поставили Крым, Дальний Восток, Золотое кольцо, но этим мы не ограничиваемся. В России, как минимум, 13 больших территорий, причем это не административно-территориальное деление, а, именно, с точки зрения интересных мест возможного посещения. Первые три — они в этом году должны быть спроектированы с применением лучших мировых практик", — сказал вице-премьер.