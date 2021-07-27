Портал опубликовал рейтинг "Top Airlines in the World", который складывается из таких критериев, как безопасность, обслуживание на борту, комфорт пассажиров и маршруты авиаперелетов.

Между тем в текущем году портал также оценивал авиакомпании с учетом того, как они реагировали на пандемию COVID-19.

Qatar Airways была признана лучшей авиакомпаний за инновационные решения для кабин самолетов, уровень обслуживания на борту и "приверженность работе в период пандемии COVID-19", говорится на сайте.

В пятерку лидеров также вошли крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand, сингапурская авиакомпания Singapore Airlines, крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways и Emirates Airlines со штаб-квартирой в Дубае.

Всего в рейтинг вошло 20 авиакомпаний, при этом большинство из них удержали позиции, завоеванные в 2020 году. Между тем Qatar Airways поднялась на восемь строчек вверх, до этого первое место, как правило, занимала Air New Zealand.

В ежегодный рейтинг могут попасть лишь авиакомпании, у которых есть семь звезд безопасности. Рейтинг основан на истории аварийности, инцидентах, связанных с пилотами, правительственных проверках и теперь также критериями, относящимися к безопасности в условиях пандемии коронавируса, включая меры социального дистанцирования, дезинфекцию самолетов и наличие масок у экипажа.