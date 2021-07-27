"27 июля во время буксировки самолета Boeing 737-800 для выполнения рейса В2-8213 из Минска в Хургаду была повреждена законцовка (винглет) левого полукрыла воздушного судна в результате столкновения с телескопическим трапом, в связи с чем отправление рейса в Хургаду было вынужденно задержано", — проинформировали в пресс-службе.

Пассажиры были размещены в зоне ожидания Национального аэропорта "Минск", им были предоставлены напитки и питание в соответствии со стандартами обслуживания авиакомпании. Рейс В2-8213 вылетел из Минска в Хургаду на резервном воздушном судне в 06.52.

"Для установления точных причин инцидента, в том числе оценки действий водителя буксировщика, будет создана специальная комиссия", — отметили в пресс-службе.

Авиакомпания "Белавиа" приносит извинения пассажирам за вынужденную задержку и заверяет, что для обеспечения доставки пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок авиакомпанией предприняты все возможные усилия.