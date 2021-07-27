"Рискуя вызвать недовольство моих коллег из МИДа, все же скажу, что по мере того, как ситуация с пандемией будет улучшаться, нам нужно запускать электронную визу, медлить с этим, на мой взгляд, нельзя. Мы все очень ждем электронную визу: ее ждут иностранные туристы, отрасль, регионы. Нам нужно это решение, принятое президентом, реализовать качественно, эффективно удобно. Рассчитываю, что мы вместе с регионами, МИДом электронную визу, как мы обещали всему миру, обязательно запустим в обозримом будущем. Хочется надеяться, что это будет ближайший горизонт", — сказала она, выступая на заседании правительства Санкт-Петербурга, посвященном выполнению государственной программы развития туризма в городе.

В июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз в Россию онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. Однако в январе из-за пандемии коронавируса по решению правительства выдача электронных виз была приостановлена до особого распоряжения.

Виза позволяет въезжать с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия мероприятиях. Срок оформления однократной визы составляет не более 4-х календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении, она действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Виза оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно. Правительство определило перечень аэропортов, через которые можно въезжать в РФ по электронной визе.

Российский союз туриндустрии (РСТ) в апреле призвал правительство быстрее начать выдачу электронных виз иностранцам в тех странах, с которыми возобновляется авиасообщение. По мнению экспертов объединения, это позволит стимулировать рост туристического потока в Россию и сделать прорыв в сфере въездного туризма.