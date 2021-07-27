Во вторник в Южно-Сахалинске Мишустин посетил строящийся аэровокзальный комплекс, который несколько лет назад был законсервирован из-за проблем, возникших у прежних подрядчиков.

Выслушав доклад генерального директора ООО "Красинвест" Алексея Васильченко — нового инвестора этого проекта, Мишустин попросил "сильно в будущее не заглядывать".

Он напомнил, что прежние подрядчики в 2016 году тоже имели богатые планы в отношении этого аэропорта, "а потом испарились".

Подчеркнув, что не имеет в виду новых инвесторов аэрокомплекса, премьер назвал поведение их предшественников "безалаберностью" и выразил надежду, что через некоторое время не услышит вновь рассказ об отличных идеях и красивых планах.

"Очень хочется, чтобы ваши планы сильно в будущее не заглядывали, чтобы вы конкретно на каждом этапе реализовывали то, что намечено. Сейчас существенно подорожали материалы, и я уверен, что экспертиза показала серьезный рост (стоимости проекта — ИФ). Это то, что называется безалаберностью, когда подрядчик пропадает, и заново этот цикл с отличными идеями и красивыми картинками начинается", — заметил он.

Мишустин подчеркнул: "Нужно очень жестко контролировать все этапы. Очень важно, чтобы это все случилось, а мы опять не встретились через пару лет, чтобы сюда не приехали большие начальники из Москвы и им снова не начали опять рассказывать, что через два года здесь будет город-сад".

Глава правительства заявил, что ждет выполнения заявленных планов к 2022 году, а потом уже сюда можно будет добавить новые сервисы для пассажиров.

"Говорю это не в качестве упрека, понимаю, что вам досталась непростая история, ее нужно исправлять, Сахалин в этом нуждается", — отметил он.

Инвесторы пригласили Мишустина приехать на открытие аэропорта в декабре 2022 года.

Премьер поблагодарил за приглашение и вновь подчеркнул, что "для таких объектов горизонт планирования не должен быть пять-семь лет, с современными средствами и технологиями строительства можно сделать за два-три года".