По данным издания, компания разослала в администрации Пермского края, Свердловской и Челябинской областей письма с просьбой поддержать ее заявку на субсидирование региональных рейсов в рамках постановления №1242. В одном из писем говорится, что в июле Red Wings начала внедрение модели регионального лоукострера, "основная суть которой заключается в агрессивном снижении собственных издержек и обеспечении доступных для пассажиров тарифов". В частности, 16 июля Red Wings отменила питание на всех своих рейсах, сообщил источник газеты в компании, и рассчитывает на скидки от аэропортов за счет расширения маршрутной сети.

"Мы видим при масштабировании нашего регионального проекта возможности для сокращения издержек и дальнейшего снижения цен", -сообщил представитель Red Wings. По словам источника газеты в отрасли, лоукост-модель будет внедряться в рамках того же юрлица: создание отдельной авиакомпании возможно, "но не в ближайшей перспективе".

В парке Red Wings семь SSJ-100: четыре из них базируются в Екатеринбурге, один — в Челябинске, два — в Москве. До конца следующего года, как ожидается, парк "Суперджетов" компании вырастет до 32.

Сейчас, как принято считать, в РФ работает один авиалоукостер — входящая в группу "Аэрофлот" "Победа". О планах создать новый лоукостер ранее в этом году заявила группа S7 Владислава Филева и его семьи: в рамках проекта группа ведет переговоры с Airbus и Boeing, сообщали в пресс-службе S7.