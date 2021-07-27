В постановлении отмечается, что обязательной вакцинации подлежат люди, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением. Это работники сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров, работники такси, гостиничного бизнеса, туризма, доставки продуктов, театров и кинотеатров.

Кроме того, прививки против коронавируса в обязательном порядке будут делать работникам образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания. Также это коснется сотрудников клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, многофункциональных центров предоставления услуг, культурных, выставочных, просветительских мероприятий и досуговых организаций.

Помимо этого привиться от коронавируса должны студенты колледжей и вузов старше 18 лет.

Отмечается, что руководителям предприятий необходимо организовать проведение прививок сотрудникам первым компонентом до 30 августа, вторым — до 30 сентября. В эти сроки планируется вакцинировать не менее 60% от общей численности сотрудников.

В документе отмечается, что эпидситуация в Волгоградской области ухудшается. В течение пяти дней отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и увеличение темпов прироста за сутки 0,45%. Коэффициент распространения инфекции превышает 1,0.