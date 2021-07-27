"Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19, как одного из шагов, необходимого для открытия границ и возобновления сообщения между странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении ведомства, опубликованного на сайте в понедельник по итогам состоявшихся в режиме видеосвязи консультации Роспотребнадзора с Министерством здравоохранения Таиланда.

В сообщении говорится, что итогом состоявшихся консультаций "стала договоренность развивать рабочее взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, прежде всего по таким направлениям как лабораторная диагностика, включая проведение исследований сравнительных исследований по диагностике COVID-19 тест-системами, используемыми в России и Таиланде, разработка и применение вакцин, исследования популяционного иммунитета".

Пхукет смягчил правила въезда для туристов из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса 1 июля. Туристы должны пройти полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до предполагаемого путешествия. Препарат должен быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Детям до 18 лет, путешествующим с привитыми родителями или опекунами, достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее чем за 72 часа до вылета. Российские вакцины пока не входят в список разрешенных для въезда.

Позже принимать туристов начали острова Самуи, Пханган и Тау в Сиамском заливе. Вакцинированные туристы могут приезжать на Самуи, но они должны оставаться на острове как минимум неделю. Однако выходить из отеля они могут только на четвертый день после приезда. У туристов, приезжающих на Пханган и Тау, попросят отрицательный ПЦР-тест после первой недели пребывания на островах.