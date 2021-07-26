"Готовятся новые туристические поезда — Москва — Печоры — Псков — Великий Новгород — Углич — Москва, Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва", — пишет корпоративное издание ОАО "Российские железные дороги".

За год между летними периодами 2020 и 2021 гг. пассажирам были предложены более 20 туристических маршрутов. Мультимодальные туры у РЖД есть на о.Валаам (поезд + "метеор"), на курорты Приэльбрусья (поезд + автобус), добавляет газета.

"Комплексные туристические продукты, основанные на комфортной логистике и востребованных программах, сегодня становятся все более популярными. В сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму РФ, администрациями регионов и туроператорами мы разрабатываем предложения для путешествий в формате "поезд-отель", — отметил замглавы РЖД Дмитрий Пегов, слова которого приводит издание.

В минувшую пятницу из российской столицы отправился туристический поезд "Байкальская сказка" по маршруту Москва — Нижний Новгород — Екатеринбург — Славгород (Алтайский край) — Красноярск — Иркутск. "Участники круиза посетят несколько самобытных регионов России и озеро Байкал", — отмечает "Гудок".

Нынешним летом поезд совершит два рейса — 23 и 30 июля. В обоих случаях поездка продлится 8 дней. Расписание составлено так, что в каждый город поезд прибывает утром, а отправляется вечером. После Иркутска тур продолжится по Кругобайкальской железной дороге, при этом на станции примыкания к Транссибирской магистрали (Слюдянка) электровоз будет заменен паровозом и продолжит путь до станции Порт Байкал.

С помощью парома желающие смогут посетить пос.Листвянка, а на скоростном судне на подводных крыльях — о.Ольхон. После этого пассажиры вернутся по железной дороге в Иркутск, а оттуда чартерным авиарейсом прилетят в Москву. Таким образом, в рамках тура будет предусмотрено использование четырех вида транспорта — поезда, автобуса, теплохода и самолета. Из Иркутска в столицу состав пойдет со второй группой, которая 30 июля в "зеркальном" порядке перелетит из Москвы в Иркутск.

В состав включены двухэтажные вагоны классов "СВ" и "купе", штабной вагон и вагон-ресторан. "Мы разрабатывали этот состав, чтобы он мог эксплуатироваться как туристический. Двухэтажные вагоны габаритов Тб с полузакругленной крышей позволили в купе на втором этаже существенно увеличить верхнюю полку. В каждом вагоне — три туалета, душевая кабина", — сообщил Пегов. Вагоны были поставлены "Трансмашхолдингом" летом 2021 г. "Еще одна отличительная особенность поезда — в нем появился менеджер круиза (как на морских и речных лайнерах), который хорошо знает весь маршрут. Если турист не приобретал турпакет, то менеджер порекомендует, что можно посетить в каждом городе", — добавляет газета.

Новый маршрут "Российские железные дороги" запустили совместно с туроператорами "РЖД Тур" и "Пегас Туристик".