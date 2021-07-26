Как говорится в сообщении аэропорта, за шесть месяцев его пассажиропоток составил менее 4 млн человек. В 2019 году такое количество пассажиров проходило через Хитроу в течение 18 дней.

Доналоговый убыток аэропорта в январе-июне снизился до 868 млн фунтов с 1,06 млрд фунтов годом ранее. В общей сложности Хитроу потерял уже 2,9 млрд фунтов в результате пандемии COVID-19.

В 2021 году аэропорт может принять меньше пассажиров, чем в 2020 году, несмотря на то, что власти Великобритании ослабили ограничения на международный туризм, введя цветовую маркировку стран по степени риска для туристов.

"Введенные изменения воодушевляют, однако выполнение дорогостоящих требований о тестировании пассажиров и сохраняющиеся ограничения тормозят восстановление экономики, и пассажиропоток Хитроу в этом году может оказаться меньше, чем годом ранее", — говорится в сообщении аэропорта.

Согласно июньскому прогнозу Хитроу, пассажиропоток аэропорта в текущем году составит 21,5 млн пассажиров.