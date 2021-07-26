"Первый мультимодальный маршрут в Дагестане будет доступен уже с 15 августа в направлении от аэропорта – Махачкала – Избербаш – Дербент и обратно. Специализированная перевозка будет осуществляться на комфортабельных автобусах в прямом и обратном направлении", – говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития региона, туристам, пребывающим в Международный аэропорт Махачкала (Уйташ), этот маршрут позволит гарантированно спланировать свое путешествие и беспрепятственно добраться до точки назначения.

"Оформление производится не позднее, чем за 12 часов до времени начала автобусной перевозки. Дети до пяти лет в сопровождении взрослых имеют право на бесплатный проезд", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая возможность у республики появилась в рамках проекта по созданию новых мультимодальных маршрутов в СКФО, поддержанного Минэкономразвития России.