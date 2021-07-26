Согласно приказу, опубликованному на сайте столичной мэрии, учреждения культуры при проведении культурно-досуговых или зрелищных мероприятий, таких как концерты, представления, спектакли, лекции, творческие встречи и кинопоказы, должны ограничить количество зрителей до 50% от общей заполняемости зала, при этом их количество не должно превышать 500 человек, а также при условии наличия посадочных мест.

При этом действующие ограничения, согласно приказу, не применяются при "организации доступа всех посетителей с применением QR-кодов". Также допускается нахождение зрителей без масок и перчаток.

Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил "Интерфаксу", что столичные театры с осени смогут пускать зрителей на спектакли по QR-кодам, такое решение принято столичным департаментом культуры. "Мы экспериментально делаем в таком формате (вход для зрителей по QR-кодам) три спектакля. Это распоряжение департамента культуры Москвы, это не наша самодеятельность, потому что без разрешения такое делать нельзя", — сообщил Варшавер, уточнив, что данное решение департамента распространяется на все театры, а не только на "Ленком".