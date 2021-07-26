"На данный момент туроператоры не планируют формировать туры в Молдавию. Спрос на страну довольно низкий, это нишевое направление", — сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Как рассказали в департаменте стран СНГ туроператора "Алеан", Молдавия крайне редко входит в ассортимент туроператоров, поскольку туристы проявляют к направлению незначительный интерес. Тем не менее, в компании отметили, что это близкое и очень недорогое направление, которое подходит под формат сити-брейков с экскурсионными, гастрономическими, оздоровительными и паломническими целями. У индивидуальных туристов пользуются спросом древний город Орхей, монастыри, бальнеолечебницы и винодельни. Как отметили в компании, в основном туристы открывают для себя Молдавию во время пересадок в аэропорту Кишинева.

"Это отличная страна для агро- и экотуризма. Направлению не хватает грамотного продвижения среди широкой аудитории, внятных экскурсионных маршрутов", — сообщили в "Алеане".

Россия возобновляет авиасообщение с Молдавией с 9 августа. Оперштаб разрешил выполнение трех рейсов в неделю из Москвы в Кишинев.

Минздрав Молдавии сортирует страны по условиям въезда в страну на "красный список" и "зеленый список". В настоящее время Россия входит в "красную зону", однако министерство пересматривает нормы еженедельно.

Свободно въехать в Молдавию могут все туристы, прошедшие полный курс вакцинации (в том числе и препаратом "Спутник V"), с момента введение второй дозы должно пройти не менее 14 дней. Также никаких требований не предъявляют к транзитным пассажирам и детям до 6 лет.

Российским туристам без прививки необходимо соблюдать двухнедельный карантин, за исключением пассажиров, у которых есть тест на антитела (если они болели коронавирусом в последние полгода).

Для въезда из "зеленой зоны" нужен ПЦР-тест не старше 72 часов.

В 2019 году с туристическими целями Молдавию посетили чуть больше 14 тыс. российских туристов.