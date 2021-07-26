"С начала года на 16 июля турпоток вырос на 40% до более чем 4 млн в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", — говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что более 13 тыс. сотрудников санаторно-курортной сферы Крыма уже прошли централизованную вакцинацию от коронавируса. Это данные без учета тех, кто вакцинируется в частном порядке.

"На фоне роста (турпотока — ИФ) особенно важно соблюдение требований Роспотребнадзора, на сегодня не было зафиксировано ни одного очага новой коронавирусной инфекции в объектах размещения", — утверждают в профильном министерстве.

Как сообщалось, за 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, республика приняла 6,3 млн туристов — на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.

По прогнозу властей Крыма, нынешний турсезон может обновить этот рекорд.