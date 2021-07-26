"Один из способов не допустить возгораний — ограничить доступ людей в лес. До 6 августа там запрещено находиться, въезжать на автомобиле, разжигать костры. Эти правила распространяются и на заказники, и на заповедники. Синоптики прогнозируют до +37 в течение всего августа, поэтому в зависимости от погоды режим будем продлевать", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что поручил усилить патрулирование лесных участков, особенно популярных у туристов маршрутов.

"Все помнят пожар на Утрише в прошлом году. На восстановление ему потребуются десятки лет. Эта ситуация научила нас еще больше беречь лесные насаждения края", — написал Кондратьев.

Он также подчеркнул, что с начала года на Кубани высадили более 63 тысяч деревьев на площади 21,5 га. И в то же время произошло 22 пожара на 188 га леса. Главная причина всех происшествий — человеческий фактор.

Как сообщалось, особый противопожарный режим введен на территории государственного заповедника "Утриш" в Супсехском сельском округе Анапы 12 апреля. Доступ в заповедник запрещен. Исключение составят службы, имеющие право там находиться, а также организованные экскурсионные группы.

В августе 2020 года на территории заповедника произошел крупный природный пожар. Из зоны бедствия были эвакуированы около 1 тыс. отдыхающих. Площадь, пройденная огнем составила 130 га.

Заповедник "Утриш" расположен на полуострове Абрау. Общая площадь природного комплекса равна 11 тыс. 338,76 га, включая земли водного фонда — 1 тыс. 428,43 га.