В сравнении с июнем 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, внутренний пассажиропоток подскочил в 3,4 раза.

Зарубежные авиаперевозки из РФ в июне-2021 были на уровне 1,66 млн человек (из них 659 тыс. отправлено в СНГ, 997 тыс. — за его пределы) что в 3,4 раза меньше, чем в июне-2019. В июне прошлого года по международным направлениям было перевезено лишь 40,5 тыс. пассажиров.

Всего авиакомпании РФ перевезли в прошлом месяце 11,1 млн пассажиров: это на 12% меньше показателя июня-2019 и в 4 раза больше, чем в июне-2020.

Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в прошлом месяце составил 23,8 млрд пассажиро-километров (на 23% меньше июня-2019; в 4,3 раза больше, чем в июне-2020), занятость кресел — 80% (-5,5 процентного пункта; +22,3 п.п.).

За январь-июнь российские авиакомпании перевезли 44 млн пассажиров, что на 24% меньше, чем за 6 месяцев 2019 года и на 58% больше, чем в январе-июне 2020-го.