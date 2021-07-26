"Со вторника российские туристы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут въехать в Венгрию", — цитирует издание слова министра.

Сийярто отметил, что Россия и Венгрия возобновили авиасообщение по принципу взаимности. То же самое касается приема граждан.

"Несколько недель назад РФ возобновила выдачу деловых и туристических виз венграм. Для посещения страны им нужен ПЦР-тест. Мы, в свою очередь, разрешаем посещение Венгрии при условии, что туристы будут полностью вакцинированы от коронавируса", — пояснил он.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение вакцины "Спутник V", а также закупала препарат у России.

Туристам без прививки потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Также придется пройти десятидневный карантин, который можно завершить досрочно, если тесты, сделанные во время самоизоляции, будут отрицательными.

Как сообщает Portfolio, из-за пандемии коронавируса и введенных странами ограничений туризм пострадал сильнее, чем другие отрасли экономики Венгрии. Кроме того, власти рассчитывают на активный спрос на путешествия со стороны российских туристов, поскольку в доковидные времена страна была популярным местом отдыха среди граждан РФ.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют "Аэрофлот" и Wizz Air. Стоимость авиабилетов "туда-обратно" начинается от 10 тыс. рублей.