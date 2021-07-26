Круиз между городами Актау и Астрахань будет способствовать развитию торгово-экономического потенциала приграничных регионов, отмечается в сообщении.

Также во время встречи Мамин и Бабушкин затронули вопросы приграничного сотрудничества государств в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, транзитно-транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах.

Для наращивания темпов взаимной торговли были рассмотрены перспективы создания центра приграничной торговли.

"В текущем году активно восстанавливается динамика взаимной торговли между РК и РФ. За январь-май 2021 года товарооборот вырос на 26,2% и составил $8,6 млрд. Экспорт Казахстана в Россию увеличился более чем на 40%. Первостепенной задачей является доведение показателей товарооборота до $20 млрд к уровню 2019 года", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в ходе беседы казахстанский премьер отметил возможности расширения сотрудничества в судостроительной сфере с перспективой развития проектов промышленной кооперации, упомянув опыт судостроительных предприятий Астраханской области.