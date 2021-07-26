"По данным посольства России в Тунисе, обстановка в республике на данный момент в целом остается спокойной. Информация от местных компетентных органов о фактах задержания россиян по причине нарушения общественного порядка не поступала", — говорится в сообщении российской дипмиссии, распространенном в понедельник.

Кроме того, как сообщили в посольстве, отсутствуют сведения об обращениях соотечественников за медицинской помощью в учреждения здравоохранения страны пребывания. "За консульской поддержкой российские граждане также не обращались", — подчеркивается в дипмиссии.

Президент Туниса Каис Саид объявил, что отправил в отставку премьера Хишама аль-Мешиши. Также глава государства решил заморозить работу парламента и лишил депутатов неприкосновенности. Саид пояснил, что по конституции, президент не может распустить парламент, однако в случае "неминуемой опасности" имеет право на время остановить его деятельность.

Такие решения президент принял после прошедших в воскресенье в Тунисе акций протеста против правительства. Тунисцы недовольны тем, как кабинет министров решает проблему с распространением COVID-19.