Информированный источник подтвердил "Интерфаксу", что посадка воздушного судна прошла штатно.

Источник сообщил "Интерфаксу", что самолет Boeing 737-800, направлявшийся из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия над Воронежской областью спустя час после вылета воздушного судна. По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация — экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе.

Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia пять лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил источник.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, судно совершило посадку на одном двигателе — второй двигатель отказал во время полета.

Из-за введенных против авиакомпании санкций самолеты Belavia не могут сейчас летать в целый ряд стран. Полеты в Турцию осуществляются в облет — через территорию России.