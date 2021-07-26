Деятельность лагеря приостановлена, в учреждении проводится служебная проверка.

По информации министерства, в минувшую пятницу у ребенка, находящегося в детском оздоровительном лагере "Манжерок", была выявлена острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), сказано в сообщении.

Всего в лагере находились 124 ребенка. По результатам взятых анализов на коронавирусную инфекцию 24 ребенка и 3 вожатых имеют подтвержденные результаты. У остальных сотрудников лагеря COVID-19 не подтвердился.

Перед началом каждой смены в соответствии с требованиями все сотрудники прошли ПЦР-тестирование.

В настоящее время все дети переданы родителям.